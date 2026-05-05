Week-end du 8-Mai : circulation rouge dès jeudi, l’A13 très surveillée en Île-de-France

En Île-de-France, le trafic devrait se densifier dès la fin de matinée en direction des barrières de péage, notamment sur les autoroutes A6 et A10. L’autoroute A13, très empruntée vers la Normandie, pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Ces difficultés devraient être renforcées par les trajets domicile-travail et pourraient se prolonger jusque tard dans la soirée.



Vendredi 8 mai, la circulation restera globalement fluide au niveau national, mais elle sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France dans le sens des départs. En région parisienne, l’A10, l’A6 et l’A13 devraient être très sollicitées dès le milieu de matinée.



Les retours seront surtout attendus dimanche 10 mai. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des retours. Les axes venant des façades atlantique et méditerranéenne devraient être chargés dès le début de l’après-midi. En Île-de-France, les difficultés pourraient durer jusqu’en fin de soirée, notamment sur l’A10, l’A6 et l’A13.