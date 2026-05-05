Week-end du 8-Mai : circulation rouge dès jeudi, l’A13 très surveillée en Île-de-France

Comme lors du week-end prolongé du 1er mai, le trafic devrait être relativement dense sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie - Illustration © infonormandie
Le week-end prolongé du 8-Mai s’annonce dense sur les grands axes. Bison Futé prévoit de très nombreux déplacements de loisirs, notamment dès jeudi 7 mai, qui devrait être la journée la plus chargée dans les deux sens de circulation.
Dans le sens des départs, la journée de jeudi est classée rouge au niveau national. Les difficultés sont attendues dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, avec une circulation très soutenue sur les axes menant vers les littoraux, les frontières du Nord-Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Méditerranée.
Dans le sens des départs, la journée de jeudi est classée rouge au niveau national. Les difficultés sont attendues dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, avec une circulation très soutenue sur les axes menant vers les littoraux, les frontières du Nord-Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Méditerranée.
Des ralentissements sur l'A13 dès jeudi après-midi
En Île-de-France, le trafic devrait se densifier dès la fin de matinée en direction des barrières de péage, notamment sur les autoroutes A6 et A10. L’autoroute A13, très empruntée vers la Normandie, pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Ces difficultés devraient être renforcées par les trajets domicile-travail et pourraient se prolonger jusque tard dans la soirée.
Vendredi 8 mai, la circulation restera globalement fluide au niveau national, mais elle sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France dans le sens des départs. En région parisienne, l’A10, l’A6 et l’A13 devraient être très sollicitées dès le milieu de matinée.
Les retours seront surtout attendus dimanche 10 mai. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des retours. Les axes venant des façades atlantique et méditerranéenne devraient être chargés dès le début de l’après-midi. En Île-de-France, les difficultés pourraient durer jusqu’en fin de soirée, notamment sur l’A10, l’A6 et l’A13.
Vendredi 8 mai, la circulation restera globalement fluide au niveau national, mais elle sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France dans le sens des départs. En région parisienne, l’A10, l’A6 et l’A13 devraient être très sollicitées dès le milieu de matinée.
Les retours seront surtout attendus dimanche 10 mai. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des retours. Les axes venant des façades atlantique et méditerranéenne devraient être chargés dès le début de l’après-midi. En Île-de-France, les difficultés pourraient durer jusqu’en fin de soirée, notamment sur l’A10, l’A6 et l’A13.
À RETENIR
* Jeudi 7 mai : rouge au niveau national dans le sens des départs ; orange dans le sens des retours.
* Vendredi 8 mai : vert au niveau national, orange en Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.
* Dimanche 10 mai : orange au niveau national dans le sens des retours.
* A13 : ralentissements possibles jeudi après-midi, vendredi matin et dimanche après-midi en Île-de-France.
* Jeudi 7 mai : rouge au niveau national dans le sens des départs ; orange dans le sens des retours.
* Vendredi 8 mai : vert au niveau national, orange en Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.
* Dimanche 10 mai : orange au niveau national dans le sens des retours.
* A13 : ralentissements possibles jeudi après-midi, vendredi matin et dimanche après-midi en Île-de-France.