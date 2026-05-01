Grave accident de quad à Saint-Valery-en-Caux : deux personnes en urgence absolue

Les secours ont mobilisé deux hélicoptères, Dragon 76 et Viking, pour assurer le transport des victimes vers le CHU de Rouen - illustration
Ce vendredi, aux alentours de 15h45, les secours ont été appelés pour un accident de la circulation sur la route départementale 20, au niveau d’un rond-point situé sur la commune de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime).
Le conducteur et sa passagère ont été éjectés lors du choc et se trouvaient au sol à l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Le bilan fait état de deux victimes classées en urgence absolue. Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, a été héliporté vers le CHU de Rouen par Dragon 76. La passagère, une femme de 26 ans, a également été évacuée d’urgence vers l’hôpital rouennais héliportée par Viking 76.
Le conducteur et sa passagère ont été éjectés lors du choc et se trouvaient au sol à l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Le bilan fait état de deux victimes classées en urgence absolue. Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, a été héliporté vers le CHU de Rouen par Dragon 76. La passagère, une femme de 26 ans, a également été évacuée d’urgence vers l’hôpital rouennais héliportée par Viking 76.
Deux hélicoptères engagés sur les lieux
Un important dispositif de secours a été déployé pour prendre en charge les victimes et sécuriser les lieux.
L’intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers avec quatre engins, des équipes médicales du SMUR de Dieppe et du SMUR Viking 76 ainsi que l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon76 avec une équipe médicale à son bord.
La circulation a dû être temporairement réduite à une seule voie dans le rond-point pour permettre le bon déroulement des opérations.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l'accident.
La circulation a dû être temporairement réduite à une seule voie dans le rond-point pour permettre le bon déroulement des opérations.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l'accident.