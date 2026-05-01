Grave accident de quad à Saint-Valery-en-Caux : deux personnes en urgence absolue

Ce vendredi, aux alentours de 15h45, les secours ont été appelés pour un accident de la circulation sur la route départementale 20, au niveau d’un rond-point situé sur la commune de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime).



Le conducteur et sa passagère ont été éjectés lors du choc et se trouvaient au sol à l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Le bilan fait état de deux victimes classées en urgence absolue. Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, a été héliporté vers le CHU de Rouen par Dragon 76. La passagère, une femme de 26 ans, a également été évacuée d’urgence vers l’hôpital rouennais héliportée par Viking 76.