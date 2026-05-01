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Grave accident de quad à Saint-Valery-en-Caux : deux personnes en urgence absolue

SEINE-MARITIME


Vendredi 1 Mai 2026 - 18:00

Un grave accident impliquant un quad s’est produit ce vendredi après-midi sur la D20 à Saint-Valery-en-Caux. Les deux occupants de l’engin, grièvement blessés, ont été transportés au CHU de Rouen.




Les secours ont mobilisé deux hélicoptères, Dragon 76 et Viking, pour assurer le transport des victimes vers le CHU de Rouen - illustration
Les secours ont mobilisé deux hélicoptères, Dragon 76 et Viking, pour assurer le transport des victimes vers le CHU de Rouen - illustration
Ce vendredi, aux alentours de 15h45, les secours ont été appelés pour un accident de la circulation sur la route départementale 20, au niveau d’un rond-point situé sur la commune de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). 

Le conducteur et sa passagère ont été éjectés lors du choc et se trouvaient au sol à l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Le bilan fait état de deux victimes classées en urgence absolue. Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, a été héliporté vers le CHU de Rouen par Dragon 76. La passagère, une femme de 26 ans, a également été évacuée d’urgence vers l’hôpital rouennais héliportée par Viking 76.

Deux hélicoptères engagés sur les lieux

Un important dispositif de secours a  été déployé pour prendre en charge les victimes et sécuriser les lieux.


L’intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers avec quatre engins, des équipes médicales du SMUR de Dieppe et du SMUR Viking 76 ainsi que l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon76 avec une équipe médicale à son bord.

La circulation a dû être temporairement réduite à une seule voie dans le rond-point pour permettre le bon déroulement des opérations.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l'accident.
 



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