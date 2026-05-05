Harfleur : en infraction, deux jeunes à scooter interceptés après un refus d'obtempérer

Peu après 3 heures du matin, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) repèrent un scooter au niveau du rond-point de la Brèque, à Harfleur (Seine-Maritime). Le conducteur porte un casque, contrairement au passager, la tête seulement protégée par une capuche. Les fonctionnaires décident alors de procéder à un contrôle.



Le pilote du deux-roues tente d’échapper aux vérifications en changeant brusquement de direction. Les policiers activent immédiatement les avertisseurs sonores et lumineux de leur véhicule, et se lancent à la poursuite du fuyard qui poursuit sa route à travers plusieurs rues de la commune.