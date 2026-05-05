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Harfleur : en infraction, deux jeunes à scooter interceptés après un refus d'obtempérer


Mardi 5 Mai 2026 - 14:53

Repérés en pleine nuit à scooter, deux individus ont tenté d’échapper à un contrôle de la BAC à Harfleur. Leur fuite a rapidement été stoppée.




Les deux jeunes à scooter ont pris la fuite à la vue des policiers qui voulaient les contrôler - Illustration
Les deux jeunes à scooter ont pris la fuite à la vue des policiers qui voulaient les contrôler - Illustration
Peu après 3 heures du matin, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) repèrent un scooter au niveau du rond-point de la Brèque, à Harfleur (Seine-Maritime). Le conducteur porte un casque, contrairement au passager, la tête seulement protégée par une capuche. Les fonctionnaires décident alors de procéder à un contrôle.

Le pilote du deux-roues tente d’échapper aux vérifications en changeant brusquement de direction. Les policiers activent immédiatement les avertisseurs sonores et lumineux de leur véhicule, et se lancent à la poursuite du fuyard qui poursuit sa route à travers plusieurs rues de la commune.

Ils tentent de s'enfuir à pied

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, où ils jugent les conditions de circulation suffisamment sécurisées pour intervenir, les policiers parviennent à bloquer le deux-roues. 

Mais les deux occupants tentent cette fois de s’enfuir à pied : ils sont rapidement rattrapés et interpellés. Le conducteur, âgé de 24 ans, et son passager, un adolescent de 15 ans, sont placés en garde à vue.

Le scooter a été saisi et placé en fourrière.



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