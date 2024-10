Sotteville-lès-Rouen : ils attaquent un couple au distributeur de billets pour lui voler 50 €

Les victimes refusent, bien entendu, d'obtempérer. L'agresseur les menace alors et réussit à s'emparer des 50 € que l'homme avait glissés dans son sac. Le voleur remonte ensuite dans la Clio, et son complice redémarre.



Les victimes, faisant preuve de sang-froid, notent le numéro d'immatriculation du véhicule et transmettent cette information ainsi que la description des deux hommes aux policiers. Tout va ensuite très vite.



Un avis de recherche est aussitôt diffusé par radio aux patrouilles. La Clio, vide de tout occupant, est rapidement localisée par un équipage de police secours, stationnée rue Méridienne à Sotteville-lès-Rouen. La brigade anti-criminalité (BAC) met en place une surveillance discrète et, vers 19 heures, les policiers en civil aperçoivent deux hommes monter à bord du véhicule. Ils les interpellent avant qu'ils ne puissent prendre la fuite.