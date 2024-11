Skytech dans l’Eure : une entreprise normande innovante au service du recyclage des plastiques

Skytech se distingue en effet par son procédé TRIBLAST, capable de séparer efficacement les plastiques issus des véhicules hors d’usage (VHU) et des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), souvent difficiles à recycler en raison de leur mélange complexe. Grâce à cette technologie, l’entreprise produit des résines régénérées 100 % post-consommation, destinées à répondre aux besoins des marchés français et internationaux.



Les résines de Skytech sont exportées vers des régions stratégiques telles que l’Europe, l’Amérique du Sud, et surtout la Chine, premier consommateur mondial de matières plastiques régénérées. Cette position s’explique par la présence des plus grands industriels des secteurs automobile et électrique-électronique dans ce pays.