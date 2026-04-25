Six touristes piégés par la marée se réfugient dans le Trou à l'Homme à Étretat

Les touristes se sont réfugiés dans le tunnel du Trou à l'Homme - Illusdtration © barskefranck/Pixabay
Six touristes grecques ont été secourues, ce samedi en début de soirée, au pied des falaises d’Étretat (Seine-Maritime). Surprises par la marée, elles s’étaient réfugiées dans le tunnel du Trou à l’Homme, bloqué par le niveau de la mer.
Onze sapeurs-pompiers et cinq engins sont venus leur porter assistance. Les six personnes ont été mises en sécurité à l’aide d’une embarcation spécifique. La gendarmerie, la mairie et le COZ ont également été associés à l’intervention.
Onze sapeurs-pompiers et cinq engins sont venus leur porter assistance. Les six personnes ont été mises en sécurité à l’aide d’une embarcation spécifique. La gendarmerie, la mairie et le COZ ont également été associés à l’intervention.
Piégées au Trou à l’Homme
À l’arrivée des secours, les touristes se trouvaient en pied de falaise, dans une zone rendue inaccessible par la marée montante. Une reconnaissance a été menée avant leur évacuation par voie nautique.
Le bilan médical n’a pas encore été communiqué. Un représentant de la mairie était présent sur les lieux.
Le bilan médical n’a pas encore été communiqué. Un représentant de la mairie était présent sur les lieux.