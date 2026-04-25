Six touristes piégés par la marée se réfugient dans le Trou à l'Homme à Étretat

SEINE-MARITIME

Surprises par la marée montante, six touristes grecques ont dû être secourues ce samedi soir au pied des falaises d’Étretat, après s’être retrouvées piégées dans le tunnel du Trou à l’Homme.