Un bus détruit par un incendie sur la D6015 à Gonfreville-l’Orcher

Les sapeurs-pompiers ont été sollicités peu après 12 heures sur la D6015, entre Gonfreville et Harfleur. À leur arrivée sur place, un autocar privé était en proie aux flammes. Aucun passager ne se trouvait à bord a ce moment precis. Le conducteur, sorti du véhicule, n’a pas été blessé.
Circulation perturbée
Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés. Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, au balisage de la zone puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie.
La police, les services de voirie ainsi que la capitainerie sont également intervenus. En début d’après-midi, l’intervention était toujours en cours et la circulation restait réduite à une seule voie
La police, les services de voirie ainsi que la capitainerie sont également intervenus. En début d’après-midi, l’intervention était toujours en cours et la circulation restait réduite à une seule voie