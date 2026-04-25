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Un bus détruit par un incendie sur la D6015 à Gonfreville-l’Orcher

SEINE-MARITIME


Samedi 25 Avril 2026 - 13:19

Un incendie s’est déclaré ce samedi midi sur un bus aménagé privé circulant sur la D6015, au niveau de l’échangeur LeHavre / Gonfreville-l’Orcher.




Le feu a été éteint au moyen d’une lance - illustration
Le feu a été éteint au moyen d’une lance - illustration
Les sapeurs-pompiers ont été sollicités peu après 12 heures sur la D6015, entre Gonfreville et Harfleur. À leur arrivée sur place, un autocar privé était en proie aux flammes. Aucun passager ne se trouvait à bord a ce moment precis. Le conducteur, sorti du véhicule, n’a pas été blessé.

Circulation perturbée

Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés. Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, au balisage de la zone puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie.

La police, les services de voirie ainsi que la capitainerie sont également intervenus. En début d’après-midi, l’intervention était toujours en cours et la circulation restait réduite à une seule voie




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