Municipales 2026 : participation en nette hausse à 17 heures dans l’Eure et en Seine-Maritime

Dans l'Eure et en Seine-Maritime, les électeurs sont venus plus nombreux pour voter qu'en 2020 : ce dimanche à 17 h, les taux de participation étaient bien plus élevés - Illustration Adobe Stock
Dans l’Eure, le taux de participation au premier tour est estimé à 43,30 % à 17 heures, contre 37,60 % à la même heure lors du scrutin municipal de 2020. Une hausse de 5,7 points qui traduit une mobilisation plus soutenue dans les bureaux de vote du département.
En Seine-Maritime, la dynamique est encore plus marquée. Le taux de participation estimé à 17 heures atteint 57,91 %, alors qu’il s’élevait à 49,32 % à la même heure en 2020. Soit une progression de 8,59 points.
En Seine-Maritime, la dynamique est encore plus marquée. Le taux de participation estimé à 17 heures atteint 57,91 %, alors qu’il s’élevait à 49,32 % à la même heure en 2020. Soit une progression de 8,59 points.
Une mobilisation plus forte qu’en 2020
Dans l’Eure, 440 676 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 15 mars, répartis dans 809 bureaux de vote. Au total, 756 listes ont été déposées dans le département, représentant 12 007 candidats.
Pour mémoire, dans l’Eure, la participation avait été estimée en 2020 à 18,70 % à 12 heures, 37,60 % à 17 heures, avant de s’établir à 44,90 % en participation définitive.
La comparaison montre donc une fréquentation des urnes plus élevée en cette fin d’après-midi, dans un contexte où de nombreuses communes présentent des enjeux locaux importants, tant pour les conseils municipaux que pour les conseils communautaires.
Pour mémoire, dans l’Eure, la participation avait été estimée en 2020 à 18,70 % à 12 heures, 37,60 % à 17 heures, avant de s’établir à 44,90 % en participation définitive.
La comparaison montre donc une fréquentation des urnes plus élevée en cette fin d’après-midi, dans un contexte où de nombreuses communes présentent des enjeux locaux importants, tant pour les conseils municipaux que pour les conseils communautaires.
EN CHIFFRES
Dans l’Eure :
Participation à 17 heures en 2026 : 43,30 %
Participation à 17 heures en 2020 : 37,60 %
Participation définitive en 2020 : 44,90 %
Nombre d’électeurs : 440 676
Nombre de bureaux de vote : 809
Nombre de listes déposées : 756
Nombre total de candidats : 12 007
En Seine-Maritime :
Participation à 17 heures en 2026 : 57,91 %
Participation à 17 heures en 2020 : 49,32 %
---------------
Écart entre 2026 et 2020 à 17 heures
Eure : +5,7 points
Seine-Maritime : +8,59 points
Dans l’Eure :
Participation à 17 heures en 2026 : 43,30 %
Participation à 17 heures en 2020 : 37,60 %
Participation définitive en 2020 : 44,90 %
Nombre d’électeurs : 440 676
Nombre de bureaux de vote : 809
Nombre de listes déposées : 756
Nombre total de candidats : 12 007
En Seine-Maritime :
Participation à 17 heures en 2026 : 57,91 %
Participation à 17 heures en 2020 : 49,32 %
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Écart entre 2026 et 2020 à 17 heures
Eure : +5,7 points
Seine-Maritime : +8,59 points