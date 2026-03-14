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Le Havre : positif à la méthamphétamine, il grille un feu rouge et manque de renverser un cycliste



Samedi 14 Mars 2026 - 16:04



L'automobiliste contrôlé en excès de vitesse dans le tunnel Jenner au Havre a été intercepté par la police. Il était sous l'emprise de produits stupéfiants.



Les policiers ont pris en chasse le conducteur qui venait de commettre une infraction afin de procéder à son interception - Illiustration Adobe Stock
Les policiers ont pris en chasse le conducteur qui venait de commettre une infraction afin de procéder à son interception - Illiustration Adobe Stock
Jeudi, en fin de journée, des motards de la police effectuaient un contrôle de vitesse dans le tunnel Jenner au Havre, sur un axe limité à 50 km/h. Ils ont alors mesuré un véhicule circulant à 87 km/h (vitesse retenue : 82 km/h).

Les policiers ont immédiatement pris en chasse le conducteur afin de procéder à son interception. Arrivé à l’angle du cours de la République et de la rue du Maréchal-Joffre, le véhicule a franchi un feu tricolore au rouge et a failli percuter un cycliste de 38 ans engagé régulièrement sur la voie perpendiculaire.

« le regard vide ».

Le conducteur s’est finalement arrêté. Les policiers ont constaté que l’homme, âgé de 23 ans, ne semblait pas dans un état normal et a mis plusieurs minutes avant de couper le contact, « le regard vide ».

Le cycliste n’a pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers et n’a déclaré aucune blessure.

Soumis aux dépistages, le conducteur s’est révélé négatif à l’alcool mais positif aux stupéfiants, notamment à la méthamphétamine. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a été retenu et son véhicule immobilisé.



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