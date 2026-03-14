Rouen : un feu dans un local désaffecté du centre sportif Guy-Boissière, la patinoire évacuée par précaution

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 20h10 pour un feu signalé dans cet établissement recevant du public, situé sur l’île Lacroix. À leur arrivée, ils ont été confrontés à un feu de détritus dans le local désaffecté de la chaufferie de l’ancien
Les spectateurs de la patinoire évacués
Par mesure de sécurité, les spectateurs présents dans la patinoire pour le match des Dragons ont été évacués pendant l’intervention. Le sinistre a finalement été rapidement maîtrisé à l’aide d’un seau pompe.
Trois engins et douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la police et des services de la mairie. Une fois les reconnaissances terminées et tout risque écarté, le public a pu regagner les tribunes.
Aucune victime n’est à déplorer. L’incident n’a pas eu d’impact sur le déroulement de la rencontre de hockey à la patinoire.
Trois engins et douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la police et des services de la mairie. Une fois les reconnaissances terminées et tout risque écarté, le public a pu regagner les tribunes.
Aucune victime n’est à déplorer. L’incident n’a pas eu d’impact sur le déroulement de la rencontre de hockey à la patinoire.