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Rouen : un feu dans un local désaffecté du centre sportif Guy-Boissière, la patinoire évacuée par précaution

SEINE-MARITIME



Samedi 14 Mars 2026 - 21:10



Un départ de feu s’est produit ce samedi soir au centre sportif Guy-Boissière, à Rouen. L’incident, localisé dans un ancien local technique de l’ex-centre aquatique Océane, n’a fait aucun blessé.



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Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 20h10 pour un feu signalé dans cet établissement recevant du public, situé sur l’île Lacroix. À leur arrivée, ils ont été confrontés à un feu de détritus dans le local désaffecté de la chaufferie de l’ancien 

Les spectateurs de la patinoire évacués

Par mesure de sécurité, les spectateurs présents dans la patinoire pour le match des Dragons ont été évacués pendant l’intervention. Le sinistre a finalement été rapidement maîtrisé à l’aide d’un seau pompe.

Trois engins et douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la police et des services de la mairie. Une fois les reconnaissances terminées et tout risque écarté, le public a pu regagner les tribunes.

Aucune victime n’est à déplorer. L’incident n’a pas eu d’impact sur le déroulement de la rencontre de hockey à la patinoire.
 




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