Rouen : un feu dans un local désaffecté du centre sportif Guy-Boissière, la patinoire évacuée par précaution

SEINE-MARITIME

Un départ de feu s’est produit ce samedi soir au centre sportif Guy-Boissière, à Rouen. L’incident, localisé dans un ancien local technique de l’ex-centre aquatique Océane, n’a fait aucun blessé.