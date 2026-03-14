Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de volailles à Juignettes

Les services de l’État ont instauré une zone réglementée autour du foyer, situé à Juignettes, près de Rugles. Elle comprend une zone de protection dans un rayon de trois kilomètres et une zone de surveillance élargie jusqu’à dix kilomètres. Les contrôles sanitaires et la surveillance des élevages y sont renforcés.
Deux zones de restriction autour du foyer
Les communes situées dans le rayon de 3 km sont :
Juignettes, Les Bottereaux, Chambord et Saint-Antonin-de-Sommaire.
Dans la zone de surveillance comprise entre 3 et 10 km, sont concernées :
Ambenay, Les Baux-de-Breteuil, Bois-Anzeray, Bois-Arnault, Bois-Normand-près-Lyre, Chéronvilliers, La Haye-Saint-Sylvestre, Mesnil-Rousset, Neaufles-Auvergny, La Neuve-Lyre, Notre-Dame-du-Hamel, Rugles, La Vieille-Lyre, Barre-en-Ouche et Mesnil-en-Ouche (communes déléguées de Saint-Pierre-du-Mesnil, Gisay-la-Coudre et La Barre-en-Ouche).
Juignettes, Les Bottereaux, Chambord et Saint-Antonin-de-Sommaire.
Dans la zone de surveillance comprise entre 3 et 10 km, sont concernées :
Ambenay, Les Baux-de-Breteuil, Bois-Anzeray, Bois-Arnault, Bois-Normand-près-Lyre, Chéronvilliers, La Haye-Saint-Sylvestre, Mesnil-Rousset, Neaufles-Auvergny, La Neuve-Lyre, Notre-Dame-du-Hamel, Rugles, La Vieille-Lyre, Barre-en-Ouche et Mesnil-en-Ouche (communes déléguées de Saint-Pierre-du-Mesnil, Gisay-la-Coudre et La Barre-en-Ouche).
Dans ces périmètres, les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogation accordée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les établissements détenant des volailles doivent également respecter des prescriptions sanitaires renforcées.
La zone de protection pourra être levée au plus tôt 21 jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection du foyer, à condition que les inspections sanitaires menées dans les élevages voisins ne révèlent aucun nouveau cas.
La zone de surveillance, elle, ne pourra être levée qu’après 30 jours minimum et après des contrôles sanitaires favorables.
La zone de protection pourra être levée au plus tôt 21 jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection du foyer, à condition que les inspections sanitaires menées dans les élevages voisins ne révèlent aucun nouveau cas.
La zone de surveillance, elle, ne pourra être levée qu’après 30 jours minimum et après des contrôles sanitaires favorables.
Aucun risque pour la consommation
Les autorités sanitaires rappellent que la consommation de viande de volaille, de foie gras ou d’œufs ne présente aucun risque pour l’être humain.
Dans le contexte d’un niveau de risque jugé élevé sur l’ensemble du territoire national, les détenteurs de volailles – professionnels comme particuliers – doivent appliquer strictement les mesures de biosécurité :
• mise à l’abri des volailles ou protection par filets pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages ;
• alimentation et abreuvement uniquement à l’intérieur des bâtiments ;
• interdiction d’accès aux points d’eau non protégés ;
• utilisation de vêtements et chaussures dédiés pour accéder aux zones d’élevage ;
• surveillance quotidienne des animaux et signalement immédiat à un vétérinaire en cas de symptômes.
Le préfet de l’Eure, Charles Giusti, appelle l’ensemble des acteurs de la filière et les particuliers possédant des volailles à faire preuve d’une vigilance maximale afin de limiter la diffusion du virus.
Par ailleurs, la surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages est renforcée. Toute découverte d’oiseaux morts doit être signalée à l’Office français de la biodiversité au 02 32 52 05 08 ou par courriel à sd27@ofb.gouv.fr.
Dans le contexte d’un niveau de risque jugé élevé sur l’ensemble du territoire national, les détenteurs de volailles – professionnels comme particuliers – doivent appliquer strictement les mesures de biosécurité :
• mise à l’abri des volailles ou protection par filets pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages ;
• alimentation et abreuvement uniquement à l’intérieur des bâtiments ;
• interdiction d’accès aux points d’eau non protégés ;
• utilisation de vêtements et chaussures dédiés pour accéder aux zones d’élevage ;
• surveillance quotidienne des animaux et signalement immédiat à un vétérinaire en cas de symptômes.
Le préfet de l’Eure, Charles Giusti, appelle l’ensemble des acteurs de la filière et les particuliers possédant des volailles à faire preuve d’une vigilance maximale afin de limiter la diffusion du virus.
Par ailleurs, la surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages est renforcée. Toute découverte d’oiseaux morts doit être signalée à l’Office français de la biodiversité au 02 32 52 05 08 ou par courriel à sd27@ofb.gouv.fr.