Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de volailles à Juignettes

EURE

Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé vendredi 13 mars dans une exploitation commerciale de volailles située dans le département de l’Eure. Des mesures sanitaires strictes ont immédiatement été mises en place autour de l’élevage afin d’éviter toute propagation du virus