Seine-Maritime : une habitation totalement embrasée à Fresnoy-Folny, les occupants sont indemnes

À 20h30, les sapeurs-pompiers ont annoncé avoir maîtrisé l’incendie. Deux lances sont encore utilisées de manière intermittente pour parfaire l’extinction et éviter toute reprise du feu. Les trois occupants des deux logements impliqués, dont le propriétaire de la maison sinistrée et son fils, sont indemnes. Ils seront relogés dans la famille.



L’intervention a mobilisé 20 sapeurs-pompiers et six engins, avec le soutien d’un infirmier sapeur-pompier.



L’opération se poursuit pour sécuriser les lieux et prévenir tout risque de propagation ou de reprise. Une enquête devra déterminer les causes exactes de cet incendie.