Seine-Maritime : un réseau d’escroquerie automobile démantelé, cinq interpellations

Les enquêteurs de la gendarmerie ont travaillé pendant de nombreux mois sur cette affaire - illustration infonormandie
L’affaire débute à l’été 2024 lorsqu’un individu, déjà connu pour une tentative d’escroquerie liée à un financement automobile, réapparaît dans le viseur des enquêteurs. Cette fois, il sollicite un nouveau crédit auprès d’une concession de Dieppe, en utilisant une fausse identité, relate la gendarmerie de Seine-Maritime sur sa page Facebook.
Les gendarmes mettent alors en place un dispositif discret pour interpeller l’auteur au moment de la récupération du véhicule. Le 25 juillet 2024, une femme se présente sur place, déposée par un chauffeur. Elle est immédiatement interpellée et placée en garde à vue.
Les gendarmes mettent alors en place un dispositif discret pour interpeller l’auteur au moment de la récupération du véhicule. Le 25 juillet 2024, une femme se présente sur place, déposée par un chauffeur. Elle est immédiatement interpellée et placée en garde à vue.
Un système structuré
Les investigations vont rapidement dépasser ce premier cas. Les enquêteurs découvrent l’existence de plusieurs dossiers de financement frauduleux déposés dans différents garages du département, tous montés à partir de fausses identités.
Le procédé est bien rodé, détaillent les enquêteurs : obtenir un financement sur la base de faux documents, récupérer le véhicule, puis le revendre. Plusieurs voitures auraient ainsi été acquises illégalement avant d’être écoulées.
Au fil des investigations, cinq personnes sont identifiées comme impliquées dans ce réseau.
Le 23 mars 2026, une opération judiciaire d’envergure est déclenchée. Au total, 34 gendarmes, dont trois équipes du PSIG, appuyés par deux équipes cynotechniques et des militaires de la compagnie de Dieppe, interviennent simultanément à Saint-Étienne-du-Rouvray, Grand-Couronne, Bihorel et Canteleu.
Les cinq suspects — quatre hommes et une femme, âgés de 32 à 53 ans — sont interpellés et placés en garde à vue.
Le procédé est bien rodé, détaillent les enquêteurs : obtenir un financement sur la base de faux documents, récupérer le véhicule, puis le revendre. Plusieurs voitures auraient ainsi été acquises illégalement avant d’être écoulées.
Au fil des investigations, cinq personnes sont identifiées comme impliquées dans ce réseau.
Le 23 mars 2026, une opération judiciaire d’envergure est déclenchée. Au total, 34 gendarmes, dont trois équipes du PSIG, appuyés par deux équipes cynotechniques et des militaires de la compagnie de Dieppe, interviennent simultanément à Saint-Étienne-du-Rouvray, Grand-Couronne, Bihorel et Canteleu.
Les cinq suspects — quatre hommes et une femme, âgés de 32 à 53 ans — sont interpellés et placés en garde à vue.
Poursuivis pour escroquerie et blanchiment
À l’issue des auditions, quatre d’entre eux ont été présentés il y a quelques jours devant le tribunal judiciaire de Dieppe. Ils sont poursuivis pour de multiples infractions, notamment escroquerie, tentative d’escroquerie, usurpation d’identité, usage de faux, recel et blanchiment.
Ils seront jugés ultérieurement devant le tribunal correctionnel de Dieppe.
Ils seront jugés ultérieurement devant le tribunal correctionnel de Dieppe.