Seine-Maritime : un réseau d’escroquerie automobile démantelé, cinq interpellations

Les investigations vont rapidement dépasser ce premier cas. Les enquêteurs découvrent l’existence de plusieurs dossiers de financement frauduleux déposés dans différents garages du département, tous montés à partir de fausses identités.



Le procédé est bien rodé, détaillent les enquêteurs : obtenir un financement sur la base de faux documents, récupérer le véhicule, puis le revendre. Plusieurs voitures auraient ainsi été acquises illégalement avant d’être écoulées.



Au fil des investigations, cinq personnes sont identifiées comme impliquées dans ce réseau.



Le 23 mars 2026, une opération judiciaire d’envergure est déclenchée. Au total, 34 gendarmes, dont trois équipes du PSIG, appuyés par deux équipes cynotechniques et des militaires de la compagnie de Dieppe, interviennent simultanément à Saint-Étienne-du-Rouvray, Grand-Couronne, Bihorel et Canteleu.



Les cinq suspects — quatre hommes et une femme, âgés de 32 à 53 ans — sont interpellés et placés en garde à vue.