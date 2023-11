Seine-Maritime : un piéton succombe à ses blessures après avoir été percuté par une voiture à Isneauville

Un accident mortel de la circulation est survenu ce vendredi 17 novembre vers 15h30 sur la D928, route qui relie Quincampoix et Isneauville au nord-est de Rouen (Seine-Maritime).



Selon les premiers éléments transmis par les sapeurs-pompiers, toujours sur place à cette heure, un piéton a été percuté par un automobiliste à hauteur de l'intersection avec la rue de la Houssaye. Le piéton, un homme âgé de 73 ans, a succombé à ses blessures malgré les soins prodigués sur place par les secours. Il a été déclaré décédé par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Le conducteur du véhicule n'a pas été blessé.



Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre afin d'établir les circonstances du drame.



Il est conseillé d'observer la plus grande prudence à l'approche de l'accident : la circulation est alternée le temps de l'intervention des secours.