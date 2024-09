Seine-Maritime : un ouvrier de 50 ans décède, victime d'un accident du travail à Hodeng-au-Bosc

Un important dispositif a été déployé, mobilisant 23 sapeurs-pompiers et 14 engins, dont une équipe spécialisée USAR (Unité de sauvetage appui et recherche). Malgré l'intervention rapide des secours, le médecin du SMUR a déclaré la mort de l'ouvrier et délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal;



Par ailleurs, 32 employés, potentiellement choqués par l'accident, ont été pris en charge par une cellule psychologique mise en place sur place.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de l'accident. L'inspection du travail a également été saisie.