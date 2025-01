Seine-Maritime : un chien disparu en Seine mobilise les secours ce jeudi matin à Caudebec-en-Caux

Les sapeurs-pompiers ont été appelés, ce jeudi matin, pour une intervention peu ordinaire sur le quai Guilbaud, à Caudebec-en-Caux (commune de Rives-en-Seine). Il s’agissait d’un chien dérivant dans la Seine et ayant trouvé refuge dans un égout.



À leur arrivée sur place, vers 10h30, les secours ont constaté que l’animal, initialement repéré dans l’eau, n’était plus visible depuis les berges. Une reconnaissance a immédiatement été mise en place, combinant une approche pédestre et l’utilisation d’une embarcation.