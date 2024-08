Seine-Maritime : un bâtiment agricole a brûlé ce matin à Ellecourt, près d'Aumale

Un bâtiment agricole a brûlé ce lundi matin à Ellecourt, près d'Aumale en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers ont été appelés, vers 6 heures, à se rendre à la ferme du Moulin où était signalé un incendie au niveau d'un bâtiment à usage d'atelier agricole d'environ 100 m². De fait, a leur arrivée, ils ont constaté que le hangar était entièrement embrasé.



Les moyens deployés par les 24 sapeurs-pompiers mobilisés sur place, équipés de neuf engins et de deux lances a incendie, ont permis de stopper la propagation du feu au bâtiment situé à proximité et de circonscrire le sinistre.



"Pas de personnes manquantes à l'appel", indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



L'origine du sinistre est à cette heure inconnue.