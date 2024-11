Seine-Maritime : les habitants d'une rue de Tancarville sous les eaux après la rupture d'une canalisation

Sous la canalisation impactée, des réseaux ont été identifiés, en particulier des conduites de TRAPIL (transportant essence, hydrogène et azote) ainsi qu’une canalisation de gaz.



Les actions entreprises par les sapeurs-pompiers ont consisté en la reconnaissance et la sécurisation de la zone d’intervention, pour prévenir tout risque supplémentaire lié aux infrastructures souterraines.



Les secours ont procédé ensuite au pompage des eaux dans la maison la plus touchée, tandis que la gestion de la cuve de fioul renversée a été confiée à des moyens spécialisés privés.



Le service des eaux a rapidement coupé l’alimentation de la canalisation défectueuse, limitant la propagation des dégâts.