Seine-Maritime : feu de paille dans un bâtiment agricole de 1 600 m2 au Bocasse

Un important incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans un bâtiment agricole situé sur la route de Valmartin, au Bocasse, une commune située à quelques kilomètres au sud de Tôtes en Seine-Maritime. Alertés vers 8 heures, les sapeurs-pompiers ont constaté à leur arrivée qu’un feu de paille s’était propagé dans un bâtiment de 1 600 m², menaçant d’autres infrastructures avoisinantes.



Après une phase de reconnaissance pour évaluer les risques et définir la stratégie d’attaque, les pompiers ont entrepris l’extinction du feu à l’aide d’une lance à incendie. Leur objectif a été de circonscrire les flammes au plus vite et d’empêcher leur propagation aux bâtiments voisins.