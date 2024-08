Seine-Maritime. Un motard et sa passagère blessés grièvement sur la route près de Terre-de-Caux

Le bilan provisoire fait état de trois personnes blessées. La conductrice du véhicule léger, une femme de 35 ans, a pu sortir seule de son véhicule et est considérée comme blessée légère.



En revanche, le pilote de la moto, un homme de 43 ans et sa passagère, une femme de 47 ans, sont grièvement blessés. Ils ont été pris en charge par les équipes médicales du SMUR de Fécamp et de l’AMU (aide médicale urgente) d’Yvetot, qui les ont stabilisés sur place avant leur évacuation.



La gendarmerie est également intervenue pour réguler la circulation, réduite à une seule voie le temps des opérations de secours, toujours en cours à cette heure.



Plus d'infos à venir.