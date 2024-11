Seine-Maritime. Un incendie dans le centre-ville d'Elbeuf mobilise une quarantaine de pompiers

L’intervention a nécessité la mobilisation de 44 sapeurs-pompiers et 20 engins, sous la coordination d’un poste de commandement de colonne déployé sur place.



Dès leur arrivée, les soldats du feu ont procédé à des reconnaissances pour évaluer les risques et sécuriser les habitants. Deux lances à incendie ont été déployées pour maîtriser le sinistre. Parallèlement, un point de regroupement des victimes a été installé pour prendre en charge les personnes directement touchées par l’incendie.



Selon les dernières informations communiquées par le Sdis76 à 18h15, le feu est désormais circonscrit, mais les opérations se poursuivent pour éteindre les foyers résiduels et effectuer le déblaiement des débris.