Seine-Maritime. La barge échouée à Sotteville-sur-Mer remorquée jusqu’au port du Havre

Les services de l'État, sous la coordination du préfet de la Seine-Maritime et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, ont validé ce plan de sauvetage, assurant également la protection des riverains et la préservation de l'environnement marin. Les communes de Veules-les-Roses et Sotteville-sur-Mer ont fourni les espaces nécessaires pour les opérations.



La barge subira dans les prochains jours des inspections supplémentaires au Havre, notamment par des plongeurs, pour évaluer son état général avant d'envisager des réparations plus conséquentes dans un chantier naval.