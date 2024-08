Seine-Maritime. Douze voitures dégradées et fouillées : trois roulottiers interpellés à Dieppe

Une patrouille de la brigade anti-criminalité en surveillance rue Bonne-Nouvelle à Dieppe (Seine-Mariitme) a surpris des voleurs à la roulotte.



Samedi 10 août, vers 3 h 30 du matin, trois hommes ont été repérés en train de clencher les portières de véhicules en stationnement. Arrivés discrètement, les fonctionnaires en civil ont interpellé les suspects en possession de divers objets dérobés.



Les vérifications ont permis d'établir que douze voitures avaient été dégradées et roulottées dans le même secteur.



Les trois suspects, âgés de 40 et 49 ans et sans domicile fixe, ont été placés en garde à vue. au commissariat de Dieppe.