Seine-Maritime. 34 migrants interceptés dans un bois du pays de Caux, près de Rives-en-Seine

L'occasion pour le préfet de la Seine-Maritime de confirmer « les consignes de vigilance données aux forces de l’ordre pour appréhender les passeurs ».Dans la nuit du 5 septembre, sept migrants, dont un couple d'Irakiens et ses quatre enfants, ont été interceptés dans une fourgonnette au terminal Transmanche de Dieppe. Dans le même temps, l'enquête a permis d'identifier et d'interpeller deux passeurs, ressortissants roumain et italien , âgés de 50 et 34 ans. Jugés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Dieppe, ils ont été condamnés à trois ans de prison ferme et interdiction du territoire français pendant dix ans.Plusieurs groupes de migrants ont déjà été pris en charge dans la région de Dieppe ces derniers quinze jours : 29 à Grèges, 5 à Dieppe et 24 à Longroy dont cinq enfants.