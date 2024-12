Sécurité routière en Seine-Maritime : un bilan préoccupant à l’approche des fêtes de fin d’année

Les comportements à risque demeurent les premières causes des accidents mortels. La vitesse excessive, la consommation d’alcool et de stupéfiants, l’utilisation notamment du téléphone portable, et le non-respect du code de la route continuent de jouer un rôle prépondérant dans ces drames.



Pour faire face à ces dangers, les forces de police et de gendarmerie ont renforcé les contrôles tout au long de l’année. Près de 230 000 dépistages d’alcoolémie ont été réalisés, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023, débouchant sur 2 707 infractions relevées. Les contrôles de stupéfiants ont, eux aussi, augmenté de 38 %, avec 24 644 tests effectués et 1 600 infractions constatées. Par ailleurs, 3 397 permis ont été suspendus en 2024, principalement pour des infractions liées à la consommation d’alcool et de stupéfiants, à la vitesse et, dans une moindre mesure, à l’usage du téléphone portable.