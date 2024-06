Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Soupçonnés de vol chez Leclerc : du lait et des œufs découverts dans leur voiture

Alors qu’ils se rendaient sur les lieux, les policiers ont croisé la route du véhicule signalé. Ils ont alors fait demi tour et l’ont intercepté.



Dans le coffre, des packs de lait et des œufs ont été découverts. Questionnés sur la provenance de ces marchandises, les deux hommes ont raconté les avoir récupéré dans une benne où sont entreposés les produits périmés.



Lors des vérifications, il s’est avéré que la date de péremption des packs de lait n’étaient pas dépassées.



Les deux hommes âgés de 38 et 42 ans ainsi que la femme de32 ans, tous domiciliés à Elbeuf, ont été interpellés et placés en garde à vue.