Saint-Pierre-de-Varengeville : une habitation ravagée par un incendie en pleine nuit, une famille relogée

L’habitation abritait un couple et six autres membres de sa famille. Tous ont été pris en charge. Après un bilan médical sur place et une régulation, aucune hospitalisation n’a été nécessaire, précise ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



À 03h10, le feu était éteint, mais les sapeurs-pompiers ont poursuivi leurs opérations jusqu’à 06h45 pour traiter les derniers points chauds. Le relogement de trois occupants, un couple et leur enfant, a été organisé auprès de leur famille.



L’enquête devra déterminer l’origine de l’incendie.