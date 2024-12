SNCF : trois nouvelles rames Régiolis pour moderniser la ligne Le Havre - Bréauté - Fécamp

Ces nouvelles rames Régiolis remplaceront les anciens modèles X73500 sur la ligne. Plus modernes, elles offrent une meilleure capacité d’accueil avec 218 places assises, soit 56 de plus que les trains actuels. Elles disposent également d’un espace accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants (UFR), de deux toilettes dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que de six emplacements pour vélos et trois espaces bagages.



Les voyageurs bénéficieront également d’un confort accru grâce à des sièges équipés de liseuses et de prises électriques, une climatisation performante, de larges baies vitrées, ainsi qu’un niveau sonore et vibratoire réduit. Un système d’information embarqué avec des écrans intérieurs et extérieurs viendra compléter l’expérience à bord.