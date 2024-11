Roués de coups par les voleurs de sa casquette au Havre, un suspect interpellé

Au cours de la rixe, l’une des victimes est parvenue à s’emparer du téléphone portable de son agresseur avant que ce dernier et son complice ne prennent la fuite.



Les recherches dans le secteur, grâce au signalement des suspects, ont permis aux forces de l’ordre de retrouver et d’interpeller l’un des agresseurs, âgé de 18 ans. Celui-ci a été placé en garde à vue pour vol avec violences. Son complice est toujours en fuite.



La casquette volée à été retrouvée à une dizaine de mètres du lieu de l’interpellation.



La victime des violences, souffrant de douleurs aux côtes, et son ami, âgé de 15 ans, ont été transportés à l’hôpital pour examen.