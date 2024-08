Rouen : une touriste espagnole en fauteuil roulant agressée par deux individus en situation irrégulière

Les deux individus sont revenus un peu plus tard dans le parking, mais ils ont été chassés par les gardiens chargés d'en assurer la surveillance, relate une source policière. Ils ont été retrouvés un peu plus tard, rue de la Poterne, par un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) lancé à leur recherche sur la base de la description fournie par les victimes.



Les deux hommes, âgés de 18 et 32 ans, qui ont déclaré être sans domicile fixe et en situation irrégulière, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le plus jeune, visiblement alcoolisé, a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie.