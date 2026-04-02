Rouen : une journée pour détecter les maladies cardiaques silencieuses

Quatre espaces thématiques seront installés pour permettre au public de mieux comprendre le fonctionnement du cœur et les pathologies associées. Maquettes, supports visuels et échanges avec professionnels et bénévoles rythmeront ce parcours ouvert à tous.



« Cette journée permet de briser l’isolement des patients et de porter leur voix au cœur de la cité », souligne Philippe Thébault, président de l’Alliance du Cœur. « Trop de personnes s’essoufflent en silence sans consulter. »



Au centre du dispositif, un espace dédié proposera des auscultations gratuites réalisées par des cardiologues. En quelques minutes, ce premier examen peut orienter vers une prise en charge adaptée.



« Un souffle au cœur n’est jamais anodin passé 65 ans », rappelle le Pr Eltchaninoff. « Détecter tôt permet d’accéder à des traitements innovants comme le TAVI, qui évite une chirurgie lourde. »