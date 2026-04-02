Rouen : une journée pour détecter les maladies cardiaques silencieuses

Les maladies des valves cardiaques restent largement méconnues alors qu’elles concernent aujourd’hui près d’un senior sur dix. Pour alerter et agir concrètement, l’Institut Alain Cribier, le CHU de Rouen et l’Alliance du Cœur organisent une nouvelle édition de la journée « Souffle au Cœur », jeudi 16 avril 2026, de 10h à 19h, sur le parvis de la cathédrale de Rouen.
Objectif affiché : transformer une alerte souvent ignorée — fatigue inhabituelle, essoufflement — en une démarche de dépistage accessible à tous. Sur place, un parcours pédagogique et des auscultations gratuites permettront d’identifier d’éventuels signes précoces.
Objectif affiché : transformer une alerte souvent ignorée — fatigue inhabituelle, essoufflement — en une démarche de dépistage accessible à tous. Sur place, un parcours pédagogique et des auscultations gratuites permettront d’identifier d’éventuels signes précoces.
Un enjeu de santé publique encore sous-estimé
« Il faut sortir de ce malentendu : s’essouffler n’est pas une fatalité liée au vieillissement », insiste le Pr Hélène Eltchaninoff, cardiologue au CHU de Rouen et directrice médicale de l’Institut Alain Cribier. « Cela peut être le signe d’un problème cardiaque. Une simple auscultation peut suffire à donner l’alerte. »
Les valvulopathies évoluent souvent sans bruit. Pourtant, une fois les symptômes installés, le risque de mortalité peut atteindre 80 % dans les deux ans en l’absence de prise en charge. D’où l’importance d’un diagnostic précoce.
Les valvulopathies évoluent souvent sans bruit. Pourtant, une fois les symptômes installés, le risque de mortalité peut atteindre 80 % dans les deux ans en l’absence de prise en charge. D’où l’importance d’un diagnostic précoce.
Un village santé en plein cœur de Rouen
Quatre espaces thématiques seront installés pour permettre au public de mieux comprendre le fonctionnement du cœur et les pathologies associées. Maquettes, supports visuels et échanges avec professionnels et bénévoles rythmeront ce parcours ouvert à tous.
« Cette journée permet de briser l’isolement des patients et de porter leur voix au cœur de la cité », souligne Philippe Thébault, président de l’Alliance du Cœur. « Trop de personnes s’essoufflent en silence sans consulter. »
Au centre du dispositif, un espace dédié proposera des auscultations gratuites réalisées par des cardiologues. En quelques minutes, ce premier examen peut orienter vers une prise en charge adaptée.
« Un souffle au cœur n’est jamais anodin passé 65 ans », rappelle le Pr Eltchaninoff. « Détecter tôt permet d’accéder à des traitements innovants comme le TAVI, qui évite une chirurgie lourde. »
« Cette journée permet de briser l’isolement des patients et de porter leur voix au cœur de la cité », souligne Philippe Thébault, président de l’Alliance du Cœur. « Trop de personnes s’essoufflent en silence sans consulter. »
Au centre du dispositif, un espace dédié proposera des auscultations gratuites réalisées par des cardiologues. En quelques minutes, ce premier examen peut orienter vers une prise en charge adaptée.
« Un souffle au cœur n’est jamais anodin passé 65 ans », rappelle le Pr Eltchaninoff. « Détecter tôt permet d’accéder à des traitements innovants comme le TAVI, qui évite une chirurgie lourde. »
À RETENIR
• Date : jeudi 16 avril 2026
• Horaires : 10h – 19h
• Lieu : parvis de la cathédrale de Rouen
• Accès : libre et gratuit
• Dépistage : auscultation cardiaque sans rendez-vous
Cette journée se veut un point de contact direct entre le public et les professionnels de santé, avec une ambition claire : faire de quelques minutes d’écoute un réflexe vital.
• Date : jeudi 16 avril 2026
• Horaires : 10h – 19h
• Lieu : parvis de la cathédrale de Rouen
• Accès : libre et gratuit
• Dépistage : auscultation cardiaque sans rendez-vous
Cette journée se veut un point de contact direct entre le public et les professionnels de santé, avec une ambition claire : faire de quelques minutes d’écoute un réflexe vital.