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Le Havre : ivre, il abandonne sa voiture accidentée avant d’être rattrapé par la police

SEINE-MARITIME


Lundi 18 Mai 2026 - 12:58

Un automobiliste de 37 ans a été interpellé samedi en fin de nuit au Havre après avoir provoqué un accident matériel sous l’emprise de l’alcool avant de tenter de prendre la fuite à pied.




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Vers 5h40, à l’intersection de l’avenue du Mont-Lecomte le conducteur d’une Renault Clio a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a violemment percuté un feu tricolore ainsi qu’un poteau métallique avant de terminer sa course sur le terre-plein central.

À l’arrivée des policiers, le conducteur a abandonné son véhicule accidenté et pris la fuite en courant. Après une courte poursuite pédestre, il a chuté rue de Montgeon, où il a été interpellé.

Près de 1,40 g d’alcool dans le sang

Âgé de 37 ans et domicilié au Havre, l’homme a été soumis à un contrôle d’alcoolémie au commissariat vers 6 heures. Le dépistage a révélé un taux de 0,69 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 1,40 g dans le sang.

Les vérifications ont également permis d’établir que le véhicule circulait sans assurance valide. Très endommagée, la Renault Clio a été placée en fourrière. Les services municipaux ont été sollicités pour sécuriser et remettre en état la chaussée.



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