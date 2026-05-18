Le Havre : ivre, il abandonne sa voiture accidentée avant d’être rattrapé par la police

Illustration
Vers 5h40, à l’intersection de l’avenue du Mont-Lecomte le conducteur d’une Renault Clio a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a violemment percuté un feu tricolore ainsi qu’un poteau métallique avant de terminer sa course sur le terre-plein central.
À l’arrivée des policiers, le conducteur a abandonné son véhicule accidenté et pris la fuite en courant. Après une courte poursuite pédestre, il a chuté rue de Montgeon, où il a été interpellé.
À l’arrivée des policiers, le conducteur a abandonné son véhicule accidenté et pris la fuite en courant. Après une courte poursuite pédestre, il a chuté rue de Montgeon, où il a été interpellé.
Près de 1,40 g d’alcool dans le sang
Âgé de 37 ans et domicilié au Havre, l’homme a été soumis à un contrôle d’alcoolémie au commissariat vers 6 heures. Le dépistage a révélé un taux de 0,69 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 1,40 g dans le sang.
Les vérifications ont également permis d’établir que le véhicule circulait sans assurance valide. Très endommagée, la Renault Clio a été placée en fourrière. Les services municipaux ont été sollicités pour sécuriser et remettre en état la chaussée.
Les vérifications ont également permis d’établir que le véhicule circulait sans assurance valide. Très endommagée, la Renault Clio a été placée en fourrière. Les services municipaux ont été sollicités pour sécuriser et remettre en état la chaussée.