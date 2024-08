Rouen : un conducteur ivre manque d'écraser une femme qui faisait la manche près de la gare

Il était aux alentours de 14 heures quand un équipage de la compagnie d'intervention a été dépêché dans le secteur de la gare. À leur arrivée, les policiers ont repéré une Opel roulant dans le couloir réservé aux bus et faisant des embardées. La voiture a percuté la façade de la Caisse d'Épargne, sans faire de dégâts.



Les forces de l'ordre sont parvenues à intercepter le chauffard et à le faire descendre de sa voiture après avoir pris soin de couper le moteur et de retirer la clé du contact. L'homme, un Rouennais de 54 ans, manifestement en état d'ivresse, avait les yeux brillants, sentait l'alcool et tenait difficilement debout, relate une source policière.