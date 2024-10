Rouen : le supermarché Lidl braqué par un habitant du quartier, interpellé chez ses parents

Un témoin des faits a suivi discrètement le suspect, qui s’est enfui en se dirigeant vers un immeuble de la rue Malherbe et a contacté immédiatement les services de police. Avisé par radio, un équipage de la brigade anticriminalité s'est rendu sur place et a pu localiser rapidement l’appartement où il s’était réfugié, au domicile familial.



L’arrestation du suspect, âgé de 40 ans, a eu lieu devant ses parents et un de ses frères. La perquisition du domicile n’a pas permis de retrouver l’arme de poing, mais les enquêteurs ont découvert les lunettes et les vêtements portés lors du vol, ce qui a contribué à l'identification du braqueur.