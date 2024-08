Rouen : contrôlé ivre au volant et sans permis, il implore l'indulgence des policiers

Sans raison, l'Audi a soudainement ralenti et s'est arrêtée à hauteur du stade Jean-Mermoz. Les policiers, en s'approchant du conducteur, ont constaté que ses yeux étaient brillants et son élocution hésitante, signes d'une possible alcoolisation.



Le conducteur, âgé de 46 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, a immédiatement imploré l'indulgence des policiers, expliquant avoir bu un verre avec trois amis qui étaient dans la voiture. Il a été testé positif à l'alcoolémie, affichant un taux de 1,50 g dans le sang.