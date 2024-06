Rouen. Alcoolisé et violent, un quadragénaire tient tête aux policiers sur le pont Mathilde

Une patrouille est rapidement sur place et prend contact avec l'homme, qui semble très alcoolisé et qui présente une blessure au niveau de l'arcade sourcilière, indique une source policière. Le quadragénaire se montre alors pour le moins agressif. Il s'en prend d'abord aux gardiens de la paix, tente de porter un coup de tête à l'un d'entre eux, puis se rebelle au moment de son interpellation. Il est finalement maîtrisé et emmené à l'hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville.



Lors de la palpation de sécurité, un couteau est retrouvé dans ses poches. Il est placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue pour rébellion, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et port d'arme prohibée.