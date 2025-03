Rodéo urbain à Aubergenville (Yvelines) : quatre hommes interpellés, leurs motos saisies

Les policiers ont procédé à l’interpellation de quatre individus impliqués dans le rodéo urbain. Ils sont âgés de 24, 29, 39 et 43 ans. Le plus jeune et le plus âgés sont connus des services de police et fiché au TAJ (traitement des antécédents judiciaires).



Les quatre motos ont été saisies et placées sous la garde du garage de permanence.



L’enquête se poursuit afin de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.