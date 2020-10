Rixe entre voisins : deux frères grièvement blessés à la tête à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Les forces de l’ordre équipés du matériel de protection adapté sont dépêchés sur les lieux et constatent à leur arrivée la présence, au pied d’un immeuble, de deux hommes blessés grièvement à la tête. Des traces de sang sont relevées dans le hall de l’immeuble. Aucune arme n’a été retrouvée.



Les deux blessés, des frères âgés de 48 et 50 ans, sont pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés à l’hôpital Lariboisière à Paris XVe, avec un pronostic vital alors engagé.