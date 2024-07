Rixe entre automobilistes ? Il est tabassé par trois inconnus qui suivaient la voiture de son amie à Rouen

Selon ses déclarations, les agresseurs la suivaient depuis un bon moment. Elle s'est donc arrêtée, et son ami est allé à la rencontre du conducteur de l'autre véhicule pour lui demander d'arrêter de les suivre. Un des passagers est descendu avec une clé à molette dans la main. Ce dernier et les deux autres s'en sont alors pris à lui, en le frappant violemment à coups de pied et de poing, avant de repartir.



Pour appuyer ses dires, la conductrice a montré aux policiers des photos des agresseurs prises avec son téléphone portable. Elle a pu aussi préciser que les trois hommes se trouvaient au square Jacquard à Darnétal. De fait, c'est là que les trois suspects, identifiés grâce à la description fournie par les victimes et aux photos, ont été interpellés quelques minutes plus tard. Il s'agit de trois hommes âgés de 38, 30 et 28 ans et originaires de Darnétal. Ils ont été placés en garde à vue.



L'enquête devra déterminer si les protagonistes se connaissent et le mobile des agresseurs.