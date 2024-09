Près de Rouen, le cambrioleur déclenche l'alarme intrusion : il est interpellé avec son butin

Sur place, les forces de l'ordre ont constaté qu'un volet de l'habitation avait été forcé et qu'une vitre était brisée. Les recherches pour retrouver le cambrioleur ont porté leurs fruits puisque, une demi-heure plus tard, les policiers ont repéré un homme correspondant à la description de celui qu'ils recherchaient. Ce dernier a été interpellé alors qu'il observait avec insistance au-dessus des clôtures et des portails des habitations, rue Ernest-Lesueur.



Dans sa sacoche, des bijoux, des montres et de l'argent ont été retrouvés. L'enquête devrait permettre d'identifier le ou les propriétaires de ces objets.