Près de 200 bovins saisis dans le Calvados : tensions lors de l’intervention, l’OABA dénonce une entrave

NORMANDIE

Une vaste opération de sauvetage animal s’est déroulée pendant trois jours dans une exploitation du Calvados. Près de 200 bovins ont été retirés à un éleveur pourtant interdit de détention depuis plusieurs années.

