Port du masque et ceinture de sécurité : les collégiens et lycéens sensibilisés à Rambouillet (Yvelines)

Ce jeudi 8 octobre de 7h45 à 8h20, une opération de prévention a été organisée à destination des collégiens et lycéens empruntant le bus en gare routière d’Arbouville à Rambouillet (Yvelines).



Pour les services de police, il s’agissait de sensibiliser les élèves à l’obligation du port du masque et de la ceinture de sécurité. 22 cars transportant des élèves ont été concernés par cette opération, qui a donné lieu à la distribution de 600 flyers, en présence de la sous-préfète de Rambouillet et le directeur de la société Transdev.