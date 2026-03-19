Pollution de l’air : la Seine-Maritime passe en vigilance particules fines ce vendredi

es automobilistes sont invités à adopter une conduite souple et à réduire leur vitesse. Illustration infoNormandie
Cette dégradation de la qualité de l’air s’explique par des conditions météorologiques favorisant l’accumulation des polluants dans l’atmosphère. Aucun dépassement n’était constaté la veille, mais les prévisions annoncent une hausse significative des concentrations.
Mesures de vigilance et recommandations
Les autorités appellent à adapter les comportements, en particulier pour les personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, malades chroniques).
Parmi les principales consignes :
• limiter les efforts physiques intenses, notamment en extérieur ;
• privilégier des sorties plus courtes ;
• éviter les zones à fort trafic aux heures de pointe ;
• réduire l’usage des appareils de combustion (cheminées, chauffage au bois).
Pour l’ensemble de la population, il est également recommandé de :
• différer certains travaux émetteurs de polluants (bricolage, entretien avec solvants) ;
• modérer la température des logements ;
• privilégier les transports en commun ou le covoiturage.
Les automobilistes sont invités à adopter une conduite souple et à réduire leur vitesse. Les entreprises sont encouragées à favoriser le télétravail lorsque cela est possible.
Cet épisode ne déclenche pas de mesures contraignantes à ce stade, mais pourrait évoluer en fonction des relevés à venir.
Parmi les principales consignes :
• limiter les efforts physiques intenses, notamment en extérieur ;
• privilégier des sorties plus courtes ;
• éviter les zones à fort trafic aux heures de pointe ;
• réduire l’usage des appareils de combustion (cheminées, chauffage au bois).
Pour l’ensemble de la population, il est également recommandé de :
• différer certains travaux émetteurs de polluants (bricolage, entretien avec solvants) ;
• modérer la température des logements ;
• privilégier les transports en commun ou le covoiturage.
Les automobilistes sont invités à adopter une conduite souple et à réduire leur vitesse. Les entreprises sont encouragées à favoriser le télétravail lorsque cela est possible.
Cet épisode ne déclenche pas de mesures contraignantes à ce stade, mais pourrait évoluer en fonction des relevés à venir.