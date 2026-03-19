Pollution de l’air : la Seine-Maritime passe en vigilance particules fines ce vendredi

Les autorités appellent à adapter les comportements, en particulier pour les personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, malades chroniques).



Parmi les principales consignes :

• limiter les efforts physiques intenses, notamment en extérieur ;

• privilégier des sorties plus courtes ;

• éviter les zones à fort trafic aux heures de pointe ;

• réduire l’usage des appareils de combustion (cheminées, chauffage au bois).



Pour l’ensemble de la population, il est également recommandé de :

• différer certains travaux émetteurs de polluants (bricolage, entretien avec solvants) ;

• modérer la température des logements ;

• privilégier les transports en commun ou le covoiturage.



Les automobilistes sont invités à adopter une conduite souple et à réduire leur vitesse. Les entreprises sont encouragées à favoriser le télétravail lorsque cela est possible.



Cet épisode ne déclenche pas de mesures contraignantes à ce stade, mais pourrait évoluer en fonction des relevés à venir.