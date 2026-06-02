Plus de 2 g d'alcool dans le sang : il termine sa course dans un terre-plein à Harfleur

Peu après minuit, les policiers sont intervenus au niveau du rond-point de la Brèque à Harfleur où une Fiat Punto venait de percuter un plein fouet le terre-plein central, provoquant quelques perturbations de circulation.
Selon les témoins présents sur place, le conducteur est sorti seul de son véhicule avant de s'effondrer au sol. Les fonctionnaires ont rapidement constaté son état d'ébriété manifeste. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, l'homme n'a toutefois pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier.
Selon les témoins présents sur place, le conducteur est sorti seul de son véhicule avant de s'effondrer au sol. Les fonctionnaires ont rapidement constaté son état d'ébriété manifeste. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, l'homme n'a toutefois pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier.
Rétention de permis et véhicule en fourrière
Ramené au poste pour des vérifications, cet habitant de Gonfreville-Caillot âgé de 43 ans a présenté un taux d'alcoolémie de 1,04 mg par litre d'air expiré, soit plus de deux grammes d'alcool dans le sang.
Les investigations ont également révélé que son véhicule circulait sans assurance valide.
Interpellé en flagrant délit pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance, il a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate et son véhicule a été placé en fourrière.
Les investigations ont également révélé que son véhicule circulait sans assurance valide.
Interpellé en flagrant délit pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance, il a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate et son véhicule a été placé en fourrière.