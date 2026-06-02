Rouen : alcoolisé, il force un barrage de police et poursuit sa route avec deux pneus crevés

Un contrôle d’alcoolémie avait été mis en place vers 2 h 30 sur le boulevard de l’Europe, à Rouen. Au volant d’une Mercedes-Benz, le conducteur, circulant « à très vive allure » ne s’est pas arrêté malgré les injonctions des policiers et les dispositifs lumineux installés sur la chaussée.
L’automobiliste a au contraire accéléré en direction du rond-point des Filatures. Pour tenter de stopper sa progression, les forces de l’ordre ont déployé une herse de type Diva, qui a crevé les deux pneus avant du véhicule.
L’automobiliste a au contraire accéléré en direction du rond-point des Filatures. Pour tenter de stopper sa progression, les forces de l’ordre ont déployé une herse de type Diva, qui a crevé les deux pneus avant du véhicule.
Le fuyard intercepté rue d'Elbeuf
Malgré les roues endommagées, le conducteur a poursuivi sa route à vive allure, franchissant plusieurs feux rouges en direction de la rue d’Elbeuf, selon une source policière.
La course-poursuite a pris fin une dizaine de minutes plus tard, vers 2 h 40, au niveau du 104 rue d’Elbeuf, où la Mercedes a finalement été interceptée par les policiers.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté plusieurs signes d’alcoolisation : yeux brillants, forte odeur d’alcool et comportement évocateur. L’automobiliste, domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray, a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant.
La course-poursuite a pris fin une dizaine de minutes plus tard, vers 2 h 40, au niveau du 104 rue d’Elbeuf, où la Mercedes a finalement été interceptée par les policiers.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté plusieurs signes d’alcoolisation : yeux brillants, forte odeur d’alcool et comportement évocateur. L’automobiliste, domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray, a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant.
Il conduisait alcoolisé
Emmené à l’hôtel de police, il a présenté un taux de 0,69 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate. La Mercedes-Benz, un véhicule de société, a été saisie et placée en fourrière.
Un passager se trouvait également à bord. Lui aussi en état d’ivresse publique et manifeste, il a fait l’objet d’une procédure administrative distincte.
Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate. La Mercedes-Benz, un véhicule de société, a été saisie et placée en fourrière.
Un passager se trouvait également à bord. Lui aussi en état d’ivresse publique et manifeste, il a fait l’objet d’une procédure administrative distincte.