Rouen : alcoolisé, il force un barrage de police et poursuit sa route avec deux pneus crevés

SEINE-MARITIME

Un conducteur de 41 ans a été interpellé cette nuit de lundi à mardi à Rouen après un refus d’obtempérer. Malgré deux pneus crevés par une herse déployée par la police, il a continué sa route...