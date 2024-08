Piégé par la marée en baie du Mont-Saint-Michel, un promeneur hélitreuillé par Dragon 50

Cet incident met une fois de plus en lumière les dangers de la baie du Mont-Saint-Michel, particulièrement lors de fortes marées. Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité et de se renseigner sur les horaires des marées avant de s'aventurer dans la baie.



La préfecture maritime rappelle que pour profiter de la mer et du littoral en toute sécurité et éviter de mobiliser inutilement de nombreux moyens de sauvetage, les usagers doivent respecter quelques consignes simples, à savoir consulter, notamment, avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions météorologiques et connaître les coefficients de marées.