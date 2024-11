Opération de police sur l’A13 : la circulation est fortement perturbée entre Poissy et Mantes

Patience si vous circulez ce jeudi soir sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie : une opération de police est en cours vers 17 heures à hauteur de l’aire de repos d’Epône (Yvelines). De nombreuses forces de police dont des motards et véhicules banalisés de la police nationale sont sur place.



Cette intervention a pour conséquence de perturber très fortement la circulation sur l’autoroute depuis Bouafle et jusqu’à Epône ainsi que sur le CD113 entre Flins/Aubergenville et le carrefour avec la D130 à Epône.



Aucune information n’a été communiquée à cette heure sur cette opération par la direction interdépartementale de la police nationale.