Nuit de violences dans les Yvelines : aux Mureaux, les forces de l’ordre ripostent

Une centaine d’individus ont été aperçus à proximité et pour les disperser les policiers ont déployé leur armement anti-émeutes, faisant usage â de nombreuses reprises de grenades lacrymogènes et de désencerclement, ainsi que des lanceurs de balles de défense (LBD). Il n’y a pas eu de blessé dans les rangs des forces de l’ordre.



Un adolescent de 16 ans ayant participé aux violences a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat des Mureaux.



De nouveaux incidents ont éclaté un peu plus tard, au rond-point de Bécheville. De passage dans le quartier vers 2h15, un équipage en sécurisation a été la cible de plusieurs tirs de mortier d’artifice par une dizaine d’individus. Les policiers ont répliqué en faisant usage d’une grenade lacrymogène et d’un tir de LBD. Aucun blessé n’a été déploré, selon une source policière.