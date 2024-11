Neige et verglas : les transports scolaires et collectifs interdits en Seine-Maritime jusqu'à demain midi

Par ailleurs, la circulation des poids lourds est interdite sur les routes nationales et autoroutes dès ce soir à 18 h 00. De plus, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont déjà interdits sur toutes les routes départementales ainsi que sur l’A13. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes se verront également limiter leur vitesse maximale de 20 km/h sur l'ensemble du réseau routier.



Des aires de stockage pour ces poids lourds ont été ouvertes en limite du département de la Somme. Les conducteurs peuvent se rendre sur les aires Vallée de Bresle et Maucomble sur l’A28 (dans le sens Abbeville/Rouen), ainsi que sur l’aire d’Haudricourt-Illois-Ronchois sur l’A29 (dans le sens Amiens/Le Havre), pour stationner leurs camions.