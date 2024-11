Neige et Verglas. Dans l'Eure, les saleuses tournent à plein régime sur les routes

En raison des conditions de circulation particulièrement dangereuses, un arrêté préfectoral a été pris, interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur plusieurs axes importants du département. Les routes concernées sont l’A13, l’A28, la N12 et la N154. Cette interdiction vise à limiter les risques d'accidents et à faciliter les opérations de déneigement.



Trois zones de stockage ont été mises en place pour accueillir ces poids lourds, sous la surveillance de la gendarmerie.. Ces points sont situés sur la RN154 à Acquigny, la RN12 à Dampierre et l’A28 au péage du Roumois.



À l'heure actuelle, la circulation reste possible sur les routes nationales, bien que très délicate en raison des conditions de neige et de verglas. Sur les routes départementales, la situation est plus complexe, avec des difficultés de circulation rapportées dans de nombreuses zones du département. Toutefois, aucun incident majeur n’est à déplorer à ce stade, si ce n’est quelques accrochages mineurs ayant entraîné des blessures légères.